Суд попросили продлить арест украинцам без посторонних

https://news.ru/storage/news/cce6fbefbc327b4a27f0890b66217a27/e907d3b1-2d59-49b1-9f95-ac3ab68a44b4_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

ФСБ обратилась в Лефортовский суд Москвы с требованием о проведении закрытого заседания по продлению срока ареста украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.

Он пояснил, что ведомство ссылается на тайну предварительного следствия. Адвокат добавил, что ФСБ настаивает также на неразглашении итогов судебного заседания без предварительного согласования со следователем.

«Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия», — цитирует ТАСС юриста.

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение государственной границы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал киевские власти не накалять ситуацию в проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно, соблюдая установленные правила.