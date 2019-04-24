Можайский суд Московской области отпустил под домашний арест члена ПАРНАСа Мусу Садаева. Он пробудет под домашним арестом до конца апреля. Об этом News.ru сообщил его адвокат Вячеслав Макаров.

«Мой подзащитный будет находится под домашним арестом до 21 апреля. Ему изменена мера пресечения», — сказал он.

Как сообщалось, Садаев обвиняется в краже крупной суммы денег. Его привлекли к уголовной ответственности по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.