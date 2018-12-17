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Суд вынес приговор модели Кире Майер

Кира Майер instagram.com/mayer_kira

Кира Майер

общество [ версия для печати ]

Пресненский суд приговорил к году и двум месяцам колонии-поселения модель Киру Майер. Девушку признали виновной по делу о нападении на сотрудника полиции, передаёт корреспондент News.ru.

«Признать Майер виновной и назначить наказание в виде одного года и двух месяцев колонии-поселения», — говорится в решении суда.

Ранее суд уже выносил вердикт по данному делу, тогда модель получила полтора года колонии-поселения. Однако Мосгорсуд отменил приговор в связи с допущенными районным судом нарушениями. Слушание проводилось без исследования доказательств и свидетелей произошедшего.

Инцидент произошёл в Москве в конце мая. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил девушку на Mercedes для проверки документов. Но прав на управление авто у той не оказалось. Обозлившись, она пыталась вырвать у правоохранителя протокол и «причинила ему телесные повреждения», писал News.ru.

Майер 25 лет, она модель и популярный блогер. На её страницу в Instagram подписано более 100 тысяч человек.


#суд #МОДЕЛЬ #приговор
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