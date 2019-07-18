https://static.news.ru/photo/53593da0-a972-11e9-9061-fa163e074e61_1024.jpg Рушан Насибулин Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсеру Рушану Насибулину, которого подозревают в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде ареста. Соответствующее решение принял Куйбышевский суд Петербурга.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа, — цитирует решение судьи ТАСС .

За продюсера был готов поручиться режиссёр Алексей Герман-младший. Вместе они работали над картиной «Довлатов».

О задержании Насибулина и предпринимателя Александра Внучкина в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля стало известно 17 июля. Им вменили хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом. Размер похищенного оценивается в 20 млн рублей.

Как писал News.ru, ранее суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Мера пресечения ему была избрана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.