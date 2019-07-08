Мосгорсуд изменил меру пресечения для бизнесмена Альберта Худояна и отправил его в СИЗО. Он обвиняется в хищениях, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Изменить постановление Тверского районного суда и назначить меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказала судья.
Таким образом, Худоян останется под арестом до 14 августа.
8 июля 2019 года рассматривались жалобы адвокатов, которые просили отпустить его под залог. Также было рассмотрено апелляционное представление стороны обвинения — прокурор ходатайствовал изменить меру пресечения на содержание под стражей. В случае если в залоге будет отказано, сторона защиты просила изменить домашний арест на другую меру — запрет определённых действий.
Ранее, 15 июня, Тверской суд отправил предпринимателя под домашний арест, несмотря на ходатайство следствия об его аресте. Адвокаты же предлагали залог в 1 млрд рублей. Владельца компании Optima Development обвиняют в хищениях на 2,2 млрд рублей.