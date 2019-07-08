https://static.news.ru/photo/8ae3b2c4-a16a-11e9-a9be-fa163e074e61_1024.jpg Альберт Худоян Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Мосгорсуд изменил меру пресечения для бизнесмена Альберта Худояна и отправил его в СИЗО. Он обвиняется в хищениях, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Изменить постановление Тверского районного суда и назначить меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказала судья.

Таким образом, Худоян останется под арестом до 14 августа.

8 июля 2019 года рассматривались жалобы адвокатов, которые просили отпустить его под залог. Также было рассмотрено апелляционное представление стороны обвинения — прокурор ходатайствовал изменить меру пресечения на содержание под стражей. В случае если в залоге будет отказано, сторона защиты просила изменить домашний арест на другую меру — запрет определённых действий.

Ранее, 15 июня, Тверской суд отправил предпринимателя под домашний арест, несмотря на ходатайство следствия об его аресте. Адвокаты же предлагали залог в 1 млрд рублей. Владельца компании Optima Development обвиняют в хищениях на 2,2 млрд рублей.