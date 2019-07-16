https://static.news.ru/photo/140a0400-a7cd-11e9-ab37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: moscowcourt/facebook.com

Мосгорсуд отменил штраф бывшему водителю Мосгортранса Юрию Елизарову за голодовку против нарушения прав и тяжёлых условий труда. Предыдущая инстанция признала его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Мосгорсуд отменил решение о наложении штрафа в 10 тысяч рублей. Судья удивился, что ранее было принято такое решение, сказав, что наказания за голодовку не существует. Дело отправлено на пересмотр в Замоскворецкий суд, — цитирует Елизарова « МБХ Медиа ».

Ранее Елизарова оштрафовали на 10 тысяч рублей после того, как он объявил 28 марта бессрочную голодовку. Поддержать водителя 4 апреля приехали его коллеги с флагами округов Москвы.

Голодовку Елизаров объявил после того, как его уволили «по надуманным причинам». Он требовал обеспечить водителям безопасные условия труда, качественный ремонт подвижного состава, прекратить поборы и коррупцию в ГУП, а также уволить гендиректора Леонида Антонова.

После увольнения Елизаров обратился в суд, который обязал ГУП восстановить бывшего водителя в должности. В начале апреля к голодовке присоединился другой сотрудник предприятия Андрей Фортуна, а 29 апреля Мосгортранс уволил обоих работников.

Как писал News.ru, в Тюменской области рабочие начали массово увольняться с предприятия «Тюменьстальмост имени тюменского комсомола». Долг по зарплате перед коллективом за два месяца составил десятки миллионов рублей.