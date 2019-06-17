https://static.news.ru/photo/e7c011ee-90fe-11e9-8b2c-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Рудников Фото: profsoyuz.zhurnalistov/facebook.com

Московский суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства на самоуправство. Его приговорили к 550 часам обязательных работ и зачли назначенное наказание в срок, проведённый в СИЗО.

Его обвиняли по статье УК «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», пишет « Медиазона ».

Пособником представителя СМИ в якобы самоуправстве суд счёл бизнесмена Александра Дацышина, которому назначили 350 часов обязательных работ. Их зачли в срок нахождения под домашним арестом.

По версии следствия, Рудников требовал от главы калининградского СУ СК Виктора Леденёва заплатить ему $50 тысяч. В случае отказа он грозил опубликовать в своей газете «Новые колёса» «позорящие сведения» о силовике.

В суде Леденёв говорил, что ни Рудников, ни Дацышин ему не угрожали, но сотрудники ФСБ и центрального аппарата СК «писали в протоколе, что хотели».

Защита журналиста настаивала, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью и статьями о коррупции в СК. Прокуратура попросила приговорить его к 10 годам колонии строгого режима, а Дацышина — к восьми.

Уголовное дело, сфабрикованное против меня в 2017 году генералом СК вместе с ФСБ, арест, тюрьма, насилие, пытки — это публичная демонстративная расправа. Это попытка убить журналистов. Это ещё и акция устрашения, направленная против всех российских журналистов, чтобы заткнуть им рот, чтобы никто не посмел разоблачать коррумпированных генералов-силовиков, — заявлял Рудников в последнем слове на суде.

Как отмечают в Профсоюзе журналистов и работников СМИ, преследование было связано с публикациями.

В представленных суду материалах по делу Рудникова не было ничего, кроме утверждений генерала Леденёва и подброшенной сотруднице «Новых колёс» вместе с документами пачки долларов. Кроме того, совершенно очевидно, что опытный борец Игорь Рудников как минимум не настолько наивен, чтобы вымогать наличные «за прекращение публикаций» у генерала — выходца из ФСБ. Почему тогда не у генерального прокурора или у президента? Даже простое предположение о том, что руководитель регионального СК может стать жертвой вымогательства со стороны журналиста, вызывает только недоумение и усмешку, — отмечается в заявлении профсоюза, обнародованном на его сайте .

В организации подчеркнули, что Рудников, как и Иван Голунов, сегодня на свободе, «но ещё не понесли наказание те, кто сфабриковал уголовные дела против них».

Рудников на свободе, но сроки грозят и другим незаконно преследуемым журналистам — Абдулмумину Гаджиеву, Ремзи Бекирову, Светлане Прокопьевой, — отмечается в заявлении.

Профсоюз журналистов требует провести новое расследование и «наказать всех тех, кто фальсифицировал дело Рудникова, кто задерживал и избивал его».

Как писал News.ru, в конце 2017 года спецслужбы задержали издателя калининградской газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова. Его обвинили в совершении уголовного преступления и провели обыски на рабочем месте, в ходе которых он потерял сознание. В отношении него была применена физическая сила, в результате чего мужчина серьёзно пострадал.