https://static.news.ru/photo/c08585a4-b1fc-11e9-9bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс финансовому директору Нота-Банка Галине Марчуковой. Её освободили в зале суда, передаёт корреспондент News.ru.

Суд постановил изменить приговор Останкинского районного суда, время пребывания под домашним арестом с 2 марта 2017-го по 21 мая 2019 года зачесть в срок отбывания наказания. Назначенное наказание считать отбытым, освободить Марчукову из-под стражи в зале суда, — огласил решение судья.

Дело экс-сотрудницы банка рассматривалось в особом порядке. Она заключила сделку со следствием и благодаря её показаниям была установлена причастность членов кредитного комитета банка к хищению 25 млрд рублей. Кроме того, она дала изобличающие показания в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывших совладельцев Нота-Банка. Останкинский суд приговорил Галину Марчукову к трём годам и четырём месяцам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал о том, что Мосгорсуд изменил приговор Ларисе Марчуковой, свидетелю по скандальному делу экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил её из-под стражи.