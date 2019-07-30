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Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова и отказал в её удовлетворении. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил оставить решение Басманного суда без изменения, ходатайство защиты — без удовлетворения, — сказала судья.

Адвокаты просили отпустить Иванова под домашний арест. Представитель прокуратуры поддержала жалобу защиты Иванова и также просила изменить меру пресечения.

Иванов написал явку с повинной и признал вину. Однако несмотря на это, Басманный суд арестовалИванова до 9 сентября. Его задержали 10 июля. Он подозревается по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.