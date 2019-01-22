Суд оставил в силе арест Уилана

https://news.ru/storage/news/086336209154fa92539aab3b076b2c2d/c5776f0a-4029-4d66-886f-927b68546a59_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Пол Уилан

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу гражданина четырёх стран Пола Уилана. Его обвиняют в шпионаже.

Как передаёт корреспондент News.ru, заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.

Таким образом, суд отказался отпустить мужчину под залог.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Как ранее писал News.ru, американец Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, не признаёт свою вину.