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Суд оставил в силе арест Уилана

Пол Уилан Сергей Лантюхов/News.ru

Пол Уилан

общество [ версия для печати ]

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу гражданина четырёх стран Пола Уилана. Его обвиняют в шпионаже.

Как передаёт корреспондент News.ru, заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.

Таким образом, суд отказался отпустить мужчину под залог.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Как ранее писал News.ru, американец Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, не признаёт свою вину.


#суд #АРЕСТ #ПолУилан
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