Суд оставил в силе арест Уилана

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу гражданина четырёх стран Пола Уилана. Его обвиняют в шпионаже.
Как передаёт корреспондент News.ru, заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения.
«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.
Таким образом, суд отказался отпустить мужчину под залог.
Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.
Как ранее писал News.ru, американец Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, не признаёт свою вину.