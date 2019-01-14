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Суд оставил в силе арест денег Шестуна

Александр Шестун Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Александр Шестун

общество [ версия для печати ]

Мосгорсуд признал законным арест ста рублей, которые находятся на банковском счете экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Бывшему чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил постановление районного суда без изменений», — сказал сотрудник пресс-службы.

Шестуна подозревают в причинении ущерба государству в размере 62 млн рублей. По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год он незаконно осуществил передачу четырёх земельных участков в Серпуховском районе. Свою вину чиновник категорически отрицает и связывает преследование со своим конфликтом с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Ранее News.ru писал о том, что Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест Александру Шестуну. Экс-чиновник пробудет под арестом до 13 февраля.


#суд #АРЕСТ #деньги #АлександрШестун
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