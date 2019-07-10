https://static.news.ru/photo/31c6a062-a335-11e9-a776-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Елизавета Кенешова/vk.com

Самарский областной суд оставил в силе приговор Елизавете Кенешевой. Ранее ей дали восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушка обвинялась в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на мать Елизаветы.

В этом уголовном деле фигурируют ещё два человека: студент Ниджат Нагиев и Наргиз Мамедова, знакомая Кенешовой. Они получили по пять лет колонии общего режима.

Кенешова и Нагиев были задержаны сотрудниками ФСБ в 2017 году в курьерской службе при получении посылки, куда они пришли по просьбе Мамедовой. Внутри оказалось 649 граммов мефедрона.

Елизавета свою вину отрицает и утверждает, что не знала о содержимом посылки. Она была уверена, что там находится косметика, которую они вместе с Мамедовой заказали в интернет-магазине.

Мамедову задержали лишь весной 2018 года. Она призналась, что распространяла мефедрон вместе с Нагиевым. Позже девушка заключила досудебное соглашение и изменила показания. Она заявляла, что им помогала и Кенешова, которая расфасовывала товар и делала закладки. Так Елизавета из свидетеля стала обвиняемой.

Её дело рассматривал суд присяжных. Первая коллегия единогласно вынесла оправдательный вердикт. Судья эту коллегию распустил и назначил новое рассмотрение. Вердикт второй коллегии был аналогичным, но с минимальным перевесом.

На следующий день одна из присяжных изменила своё решение, в результате чего Елизавета была приговорена к реальному сроку.

Ранее News.ru писал о том, что чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными.