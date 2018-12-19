Суд оставил под стражей сотрудников ярославской колонии

Все фигуранты дела о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля останутся под арестом до 20 марта 2019 года. Фрунзенский суд города удовлетворил соответствующее ходатайство СК.
18 и 19 декабря состоялись заседания, на которых было вынесено решение о продлении ареста для четверых фигурантов дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.
Ранее News.ru сообщал, что арестованные по делу об издевательствах над заключенным в Ярославле дали показания против своего бывшего шефа. По их словам, начальник исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев лично распорядился «провести воспитательную работу» с осуждённым Евгением Макаровым.