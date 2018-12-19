Суд оставил под стражей сотрудников ярославской колонии

https://news.ru/storage/news/e4b62fe36d5f13763e4501a8e457be9c/83c0465e-0966-4da6-a8c8-8f3c6d051053_850.jpg Сергей Метелица/ТАСС

Все фигуранты дела о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля останутся под арестом до 20 марта 2019 года. Фрунзенский суд города удовлетворил соответствующее ходатайство СК.

18 и 19 декабря состоялись заседания, на которых было вынесено решение о продлении ареста для четверых фигурантов дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Ранее News.ru сообщал, что арестованные по делу об издевательствах над заключенным в Ярославле дали показания против своего бывшего шефа. По их словам, начальник исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев лично распорядился «провести воспитательную работу» с осуждённым Евгением Макаровым.