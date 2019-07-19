Судья ростовского областного арбитража постановил сохранить меру пресечения экс-супруге члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней. Женщина обвиняется в вымогательстве примерно 70 млн рублей.
Таким образом, предполагаемая преступница останется под арестом до 24 августа, передаёт ТАСС.
Кроме того, суд оставил без изменений решение предыдущей инстанции о заключении под стражу Ивана Стришнего.
Как писал News.ru, Наталья Стришняя и её брат были задержаны 29 июня по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей. По словам адвоката, в отношении Стришней и её брата 24 мая возбудили уголовное дело: они в 2018 году вымогали «с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы». Из всех доказательств — показания потерпевшего 10-летней давности.