Фото: "Кущёвская НАШЕ ВРЕМЯ"/vk.com

Синоптики не спешат порадовать москвичей прогнозами о солнечной погоде. В столичном Метеобюро предупреждают о новой волне дождей, которая накроет город уже в среду, 24 июля. Правда, на время осадки всё же прекратятся.

Перерыв у дождей будет. Уже в воскресенье (21 июля. — News.ru) дожди ослабнут, а в понедельник и вторник (22 и 23 июля. — News.ru) ожидается сухая погода, но уже в...