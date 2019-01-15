Суд оставил под арестом учёного Кудрявцева

https://news.ru/storage/news/992a090ecc42264277b1b8e9d2f497e2/6b6c8903-706d-4f9a-aac7-d0a8027e2233_850.jpg Владимир Песня/РИА Новости

Виктор Кудрявцев

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Таким образом, учёный пробудет под арестом до 20 марта. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе суда.

«Суд отказал в апелляционной жалобе и оставил Кудрявцева под стражей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Дело ведут следователи ФСБ, из-за грифа «секретно» все заседания проходят в закрытом режиме. 74-летнего мужчину содержат в СИЗО «Лефортово». Ему вменяют передачу секретных данных одной из стран НАТО.

Ранее News.ru писал о том, что петербургский союз учёных попросил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с Кудрявцевым. Авторы письма считают, что условия содержания фигуранта дела в СИЗО угрожают его жизни, поскольку он перенёс инфаркт и болен сахарным диабетом.