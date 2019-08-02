https://static.news.ru/photo/a6dcd5b6-b518-11e9-bcff-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 5 ноября текущего года руководителю Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роману Ковалёву. Гражданина подозревают в государственной измене.

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы продлён срок содержания под стражей в отношении Ковалёва Р. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), до 5 ноября, — цитирует судью ТАСС .

Адвокат обвиняемого в госизмене ещё одного сотрудника ЦНИИМаш — Виктора Кудрявцева — Евгений Смирнов предположил, что арест Ковалёва связан с делом его подзащитного.

По версии следствия, Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИМаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия.

Сам специалист виновным себя не признаёт. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе.

Ранее News.ru сообщал, что Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест Юрия Ещенко. Мужчину подозревают в государственной измене. Фигурант останется под стражей до 24 сентября 2019 года. Материалы дела не разглашаются, так как оно имеет гриф «секретно».