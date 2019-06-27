Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Азата Мифтахова и оставил его под арестом. Об этом News.ru рассказала его адвокат Светлана Сидоркина.
Оставили постановление суда без изменения, в жалобе отказали, — сказала она.
Мифтахов останется под стражей до 7 августа.
25-летнего аспиранта МГУ арестовали в начале февраля 2019 года. Его обвиняют в нападении на офис «Единой России», преступление квалифицируют как хулиганство. Сам Мифтахов заявлял, что его похитили и пытали силовики.
Ранее News.ru писал о том, что студенты МГУ просят наказать пытавших Мифтахова силовиков.