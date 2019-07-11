https://static.news.ru/photo/536a9742-a3de-11e9-bf9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Луизы Хайруллиной на её арест. Об этом News.ru сообщил её адвокат Булат Набиев.

Она останется в СИЗО до 2 сентября.

Кассирша Луиза Хайруллина из башкирского города Салават подозревается в хищении более 20 млн рублей из банка, в котором работала. Она вместе с мужем и двумя детьми исчезла, дети по заявлению родственников были объявлены в розыск. Против Хайруллиной возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», суд заочно арестовал её. 5 июля её задержали на съёмной квартире в Казани.

Ранее News.ru писал о том, что муж укравшей 20 млн рублей кассирши задержан в Уфе.