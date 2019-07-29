https://static.news.ru/photo/2463023a-b212-11e9-a895-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мазуров Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов главы группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Он остался под арестом, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил оставить решение Тверского суда о мере пресечения без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — сказала судья.

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменяют ч. 4 статьи 159 УК — «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере». Сбербанк написал на него заявление. Его подозревают в хищении кредитных средств, которые были предоставлены Мазурову на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров владел им до ноября 2018 года, после этого предприятие полностью отошло под управление Сбербанка. 15 июля он был арестован Тверским судом до 12 сентября. 18 июля следствие предъявило фигуранту обвинение.

Как писал News.ru, владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, ранее возглавлявшему Антипинский НПЗ, предъявлено обвинение, сообщил представитель компании. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк считает бизнесмена ответственным за хищение свыше 1,8 млрд рублей, выданных на строительство предприятия.