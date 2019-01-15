Суд оставил генерала Дрыманова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему главе столичного главка СКР Александру Дрыманову. Генерал пробудет под стражей до 16 марта, передаёт корреспондент News.ru.
«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.
Экс-руководителя задержали 17 июля 2018 года в рамках уголовного дела о подкупе офицеров СК участниками группировки Шакро Молодого. В числе подозреваемых есть и некогда первый зам Дрыманова — Денис Никандров. Другого фигуранта дела — Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима, писал News.ru.
Бывшему главному сыщику столицы вменяют два эпизода взяточничества. Как предполагается, офицеры СК получили от криминальных элементов $1 млн за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Доля генерала составила $200 тыс. Кроме того, Дрыманов получил от Никандрова около €10 тыс. за покровительство.