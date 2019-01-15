Суд оставил генерала Дрыманова в СИЗО

https://news.ru/storage/news/274a718bfe5cc28018e6fc748c17160d/9c628c44-74d1-433b-a8e4-4ba36bf92ee4_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Александр Дрыманов

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему главе столичного главка СКР Александру Дрыманову. Генерал пробудет под стражей до 16 марта, передаёт корреспондент News.ru.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.

Экс-руководителя задержали 17 июля 2018 года в рамках уголовного дела о подкупе офицеров СК участниками группировки Шакро Молодого. В числе подозреваемых есть и некогда первый зам Дрыманова — Денис Никандров. Другого фигуранта дела — Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима, писал News.ru.

Бывшему главному сыщику столицы вменяют два эпизода взяточничества. Как предполагается, офицеры СК получили от криминальных элементов $1 млн за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Доля генерала составила $200 тыс. Кроме того, Дрыманов получил от Никандрова около €10 тыс. за покровительство.