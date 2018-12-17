Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

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Виктор Золотов

Люблинский суд Москвы отказался принять иск главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Силовику дано время для исправления недостатков. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения, в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, и предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения до 9 января», — сказала она.

Ранее News.ru сообщал о желании главы Росгвардии взыскать с оппозиционера миллион рублей. Золотов пообещал истребованные деньги направить в один из детских домов.