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Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

Виктор Золотов youtube.com/Russia

Виктор Золотов

общество [ версия для печати ]

Люблинский суд Москвы отказался принять иск главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Силовику дано время для исправления недостатков. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения, в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, и предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения до 9 января», — сказала она.

Ранее News.ru сообщал о желании главы Росгвардии взыскать с оппозиционера миллион рублей. Золотов пообещал истребованные деньги направить в один из детских домов.


#москва #навальный #Золотов
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