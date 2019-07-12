https://static.news.ru/photo/2a901be4-a4a6-11e9-8c01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф журналисту «Новой газеты» Илье Азару. Его обвиняют по статье 20.2 КоАП (нарушение правил организации митингов). Об этом News.ru сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Признали виновным, назначили штраф в 20 тысяч рублей, — сказал он.

Адвокат добавил, что Азар будет обжаловать решение суда.

Азар выступил одним из организаторов марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня. Московские власти не согласовали шествие, однако люди всё равно вышли на улицы. В их числе был и Илья Азар, которого впоследствии задержали полицейские.

Ранее News.ru писал, что СК Москвы проведёт проверку росгвардейца за задержание подростка на акции 12 июня.