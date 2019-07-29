https://static.news.ru/photo/525e1ef2-b22d-11e9-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Мария Алёхина Фото: Laura Chiesa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суды Москвы признали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и православного активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) виновными в участии в запрещённой властями акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. Речь идёт про массовые выступления на Трубной площади, состоявшиеся 27 июля.

Алёхину оштрафовали на 150 тысяч, а Энтео — на 15 тысяч. Заседания прошли в Бабушкинском и Симоновском судах, передаёт « Интерфакс ».

Они признаны виновными по статье КоАП «Участие в несанкционированном митинге», при этом активистку Pussy Riot также осудили за совершение повторного правонарушения.

Как писал News.ru, московские суды получили 203 протокола об административных правонарушениях, составленных на задержанных во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых власти не допустили до выборов.