Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк супермаркет «Лента» к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом
Суд установил, что супермаркет „Лента“ по адресу п. Шушары, пр. Новгородский, д. 10, к. 2 осуществляет деятельность в здании автостоянки закрытого типа. Согласно экспертному заключению, размещение супермаркета не соответствует санитарным требованиям, — сказано в сообщении.
Представитель интересов «Ленты» в суде вину не признал. Компании назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
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