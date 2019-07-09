Студентка, которая присутствовала на встрече президента РФ Владимира Путина с учащимися Уральского федерального университета (УрФУ) и упала в обморок, очнулась. По словам пресс-службы вуза, девушка в госпитализации не нуждается.

Инцидент произошёл, когда лидер российского государства отвечал на вопросы студентов и обратил внимание падающую в обморок девушку. Президент попросил оказать ей помощь и вывести из аудитории. Студентку вынесли из помещения...