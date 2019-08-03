https://static.news.ru/photo/95e36eac-b624-11e9-83b1-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Судья Щербинского суда Москвы принял решение о признании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь виновной в повторном нарушении правил проведения митингов.

Политик получила штраф в размере 300 тысяч рублей, передаёт ТАСС .

Соболь была задержана возле её штаба.

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несогласованного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда тот пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.