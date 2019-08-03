Судья Щербинского суда Москвы принял решение о признании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь виновной в повторном нарушении правил проведения митингов.
Политик получила штраф в размере 300 тысяч рублей, передаёт
Соболь была задержана возле её штаба.
Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несогласованного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда тот пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщила примерно о полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,