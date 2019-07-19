https://static.news.ru/photo/d97afbb0-aa46-11e9-a12d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк «Русский Стандарт» был оштрафован на 26,2 млн рублей по постановлению прокурора Центрального района Сочи. Причиной штрафа стал факт попытки подкупа судебного пристава одним из сотрудников организации.

Работник банка предложил должностному лицу 5% от арестованных средств должника за принудительное взыскание задолженности. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

«Русский Стандарт» полностью оплатил штраф, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа предлагают в Госдуме. Депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, предусматривающие увеличение штрафов в 10 раз.