https://static.news.ru/photo/8ac3b504-a6e3-11e9-ba3a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лефортовский суд Москвы заключил под домашний арест старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, который подозревается в государственной измене.

Мера пресечения избрана на срок до 3 сентября, сообщает ТАСС .

Ранее Nerws.ru писал, что суд арестовал на месяц коллегу Мещерякова – начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене. По арестом по аналогичному обвинению пребывает ещё один сотрудник госпредприятия – 75-лктний учёный Виктор Кудрявцев.