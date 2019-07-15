Лефортовский суд Москвы заключил под домашний арест старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, который подозревается в государственной измене.
Мера пресечения избрана на срок до 3 сентября, сообщает
Ранее Nerws.ru писал, что суд арестовал на месяц коллегу Мещерякова – начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене. По арестом по аналогичному обвинению пребывает ещё один сотрудник госпредприятия – 75-лктний учёный Виктор Кудрявцев.