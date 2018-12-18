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Суд огласил приговор зачинщику резни в пермской школе

Игорь Катаев/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Подросток, напавший с ножом на учеников пермской школы, приговорён к реальному лишению свободы. Подозреваемый признал свою вину частично, перед пострадавшими и их родственниками молодой человек извиняться отказался.

Суд назначил 17-летнему парню 9 лет и 8 месяцев воспитательной колонии, пишет ТАСС. Экспертиза признала его вменяемым. Сторона защиты заявила, что будет обжаловать вердикт в установленные законом сроки.

От действий преступника пострадали 15 человек. Злоумышленник устроил резню 15 января 2018 года: зашёл со своим знакомым на урок к четвероклассникам и начал наносить ножевые ранения детям и учительнице.

В настоящее время продолжается следствие в отношении второго фигуранта дела. Медицинская комиссия признала его невменяемым. Все заседания проходят в закрытом режиме.

Ранее News.ru публиковал заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец об усилении мер безопасности в российских учебных заведениях после происшествия в пермской школе № 127. Кроме того, редакция сайта сообщала о похожем ЧП в центре Москвы. Неизвестный напал на прохожего и нанёс ему ножевое ранение.


#пермскийкрай
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