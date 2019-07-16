Галина Гусейнова и Размик Акобян признаны судом Санкт-Петербурга виновными в убийстве и разбое на основании вердикта присяжных. Подозреваемые получили 15 и 7 лет лишения свободы соответственно. Женщине назначено отбывание наказания в колонии общего режима, мужчине — строгого.
Жертвой фигурантов стала Нина Мацина — жительница блокадного Ленинграда и старейшая сотрудница Мариинского театра. Женщине было 93 года. По данным следствия, преступление произошло в её квартире на Варшавской улице Северной столицы 20 ноября 2017 года. Сообщником Гусейновой и Акобяна был Сеник Нароян.
Осуждённая лично знала погибшую, так как работала сиделкой у неё дома, говорится на
Зайдя в помещение, Гусейнова и Нароян избили и задушили потерпевшую, после чего обыскали квартиру и похитили банковскую карту, фотокарточку Фёдора Шаляпина с его автографом, а также более 130 тысяч рублей.
Третий фигурант — Сеник Нароян — до суда не дожил. Его тело нашли в конвойном помещении Санкт-Петербургского суда, писал News.ru. Причина его смерти пока не называется.