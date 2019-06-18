Суд в Татарстане обязал МВД выплатить 100 тыс. рублей компенсации местному жителю, которого избили участковые полиции. В участке мужчину заставили написать явку с повинной и признаться в краже плиток из магазина, которой тот не совершал.
В момент избиения стражи правопорядка были в состоянии алкогольного опьянения. Они применяли физическую силу руками и ногами, а в качестве орудий «дознания» использовали 1,5-литровую пластиковую бутылку с водой и огнетушитель, сообщает «
В дальнейшем в ходе судебного разбирательства полицейские свою вину не признали и получили условные сроки — четыре и пять лет с запретом работать в правоохранительных органах на два года.
После присуждения пострадавшему компенсации защита намерена обжаловать приговор, так как истец требовал взыскать с МВД 1,5 млн рублей, что соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее, как писал News.ru, ЕСПЧ вынес постановление о выплате компенсации гражданину России, постоянно проживающему в Финляндии, которому отказали в возвращении ребёнка при разводе.