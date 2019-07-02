https://static.news.ru/photo/deeddd6a-9c8b-11e9-a1f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Суд в Кузбассе принял решение объединить дело руководившего ликвидацией возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» начальника отдела пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина с делом, по которому в качестве обвиняемых проходит семь человек.

Таким образом суд одобрил ходатайство гособвинения, которое также поддержал адвокат Бурсина, сам пожарный и потерпевшие.

Среди фигурантов второго дела находятся гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, работник ЧОП Сергей Антюшин и руководитель караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, передаёт РИА Новости .

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее News.ru писал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв осмотрел стройплощадку на месте торгового центра «Зимняя вишня», где собираются разбить сквер. Кроме того, глава региона оценил возведение нового ТЦ.