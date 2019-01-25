Суд не стал арестовывать главу чеховской полиции

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Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для начальника ОМВД по городскому округу Чехов Андрея Большакова. Его подозревают в незаконном обороте оружия. Об этом News.ru сообщили в суде.

«Суд избрал в отношении Большакова меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказал собеседник издания. Срок данной меры установлен до 23 марта.

Фигуранту запрещено покидать свой дом ночью и общаться со свидетелями.

Как сообщил News.ru источник, знакомый с ситуацией, свою вину Большаков не признает.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета в ходе обыска в загородном доме начальника полиции подмосковного Чехова обнаружили боевой пистолет со спиленными номерами. При обыске также были изъяты документы и электронные носители. Большаков, а также его подчинённые подозреваются в причастности к фальсификации доказательств по другим уголовным делам. Кроме того, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехова подозревают в получении крупной взятки.