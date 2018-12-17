Поднявший росгвардейца на руки мужчина оштрафован

Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей Исляма Малекова, который поднял на руки росгвардейца в московском метро.
Свой поступок мужчина объяснил желанием пошутить над знакомым, за которого по ошибке принял силовика.
Как сообщили News.ru в суде, суд признал Малекова виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья).
В начале мая в Интернете распространилось видео, на котором мужчина в шутку обнимает сотрудника Росгвардии, поднимает его и несёт по платформе станции метро.