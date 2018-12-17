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Поднявший росгвардейца на руки мужчина оштрафован

vk.com/rosgvard_official

общество [ версия для печати ]

Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей Исляма Малекова, который поднял на руки росгвардейца в московском метро.

Свой поступок мужчина объяснил желанием пошутить над знакомым, за которого по ошибке принял силовика.

Как сообщили News.ru в суде, суд признал Малекова виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В начале мая в Интернете распространилось видео, на котором мужчина в шутку обнимает сотрудника Росгвардии, поднимает его и несёт по платформе станции метро.


#суд #приговор #росгвардия
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