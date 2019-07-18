https://static.news.ru/photo/78871384-a942-11e9-aa58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Павлу Ребровскому. Он является фигурантом по делу «Нового величия» и ранее получил срок в 2,5 года лишения свободы, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Прокурорская проверка назначена для установления факта соблюдения или несоблюдения условий досудебного соглашения. Согласно им, Павел должен был дать признательные показания, а взамен получить условный срок. Ребровский признал вину, его дело рассматривали отдельно. Однако срок оказался вполне реальным — 2,5 года лишения свободы. После этого на допросе в суде по делу остальных фигурантов «Нового величия» он отказался от признательных показаний и заявил, что дал их под давлением следователя. Двумя днями позже прокурор ходатайствовала о повторном допросе Павла.

Уголовное дело Ребровского снято с апелляционного рассмотрения, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Если в результате проверки будет выявлено, что он не соблел условия досудебного соглашения, то дело в отношении него будет рассмотрено в общем порядке, — пояснила адвокат Ребровского Мария Эйсмонт.

Прокурорская проверка назначена по «некоторой информации» из Люблинского суда, в которой сообщается, что Ребровский нарушил условия соглашения, добавляет она.

Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.

Ранее News.ru писал о том, что адвокаты назвали повторный допрос Ребровского давлением.