Суд над Уиланом проходит в закрытом режиме

https://news.ru/storage/news/443bffe91f23c8049032b309f115db21/8f26ee08-1a24-4906-9954-0646ff3dadf3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

На заседание по делу обвиняемого в шпионаже гражданина четырёх стран Пола Уилана в Мосгорсуд прибыли дипломаты из Великобритании, США и Канады. Однако ни пресса, ни посетители не смогли попасть в зал суда. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится информация, которая может представлять государственную тайну, передаёт корреспондент News.ru.

У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.

По словам адвоката Владимира Жеребёнкова, который представляет интересы Уилана, участие дипломатов не прописано в судебной процедуре, но они могут прийти как слушатели.

Защитник добавил, что при задержании у иностранца были обнаружены сведения, содержащие гостайну.

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с секретными данными. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.



Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.