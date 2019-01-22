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Суд над Уиланом проходит в закрытом режиме

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

На заседание по делу обвиняемого в шпионаже гражданина четырёх стран Пола Уилана в Мосгорсуд прибыли дипломаты из Великобритании, США и Канады. Однако ни пресса, ни посетители не смогли попасть в зал суда. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится информация, которая может представлять государственную тайну, передаёт корреспондент News.ru.

У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.

По словам адвоката Владимира Жеребёнкова, который представляет интересы Уилана, участие дипломатов не прописано в судебной процедуре, но они могут прийти как слушатели.

Защитник добавил, что при задержании у иностранца были обнаружены сведения, содержащие гостайну.

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с секретными данными. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.


Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.


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