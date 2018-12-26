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Суд Краснодара отказался реабилитировать рэпера Хаски

Дмитрий Кузнецов vk.com/husky_music

Дмитрий Кузнецов

общество [ версия для печати ]

Адвокат Дмитрия Кузнецова (более известного под псевдонимом Хаски) Алексей Аванесян заявил о том, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о признании рэпера хулиганом.

«Решение суда означает только одно — инстанция считает, что рэпер справедливо отсидел трое суток. Мы же считаем, что в его действиях не было состава административного правонарушения и хулиганства он не совершал», — передаёт слова адвоката рэпера URA.RU.

По его словам, защита подаст апелляцию в Краснодарский краевой суд, а затем — в Европейский суд по правам человека.

Как ранее писал News.ru, Президент РФ заступился за российских рэперов и предупредил, что задержания артистов ни к чему не приведут. В качестве примера «хорошего» рэпера Владимир Путин назвал Тимати.


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