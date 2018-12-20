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Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Краснодарский краевой суд оставил без изменения определение районного суда об отказе в выплате компенсаций потерпевшим по делу кущёвской банды Сергея Цапка. Размер выплаты должен был составить $6 млн. 

По словам адвоката Максима Кошелева, причиной отказа стал тот факт, что преступники регистрировали все активы банды на супругу Цапка Анжелу-Марию. Он уточнил, что решение будет оспорено в кассационной инстанции, передаёт ТАСС

Ранее News.ru писал, что в октябре Ростовский областной суд освободил от ареста имущество гражданской жены главаря кущёвской банды. Суд принял это решение на основании того, что женщина сама приобрела дом и автомобиль.


#суд #отказ #КОМПЕНСАЦИИ #кущевскаябанда #цапки
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