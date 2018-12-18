Мосгорсуд оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

Московский городской суд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Таким образом, они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.
Компанию игрокам «Зенита» и «Краснодара» составляют брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий.
Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.