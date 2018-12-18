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Мосгорсуд оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева) Dmitry Golubovich/Global Look Press

Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева)

общество [ версия для печати ]

Московский городской суд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Таким образом, они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Компанию игрокам «Зенита» и «Краснодара» составляют брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.


#АРЕСТ #судебноезаседание #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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