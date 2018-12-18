Мосгорсуд оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

https://news.ru/storage/news/725737a7dd7ef3848a0bd61dd5ed8a74/17d28029-77ea-4272-928a-e4ad4b90b076_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева)

Московский городской суд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Таким образом, они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Компанию игрокам «Зенита» и «Краснодара» составляют брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.