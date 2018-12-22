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Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим бенефициарам Дмитрию и Алексею Ананьевым. Финансовая организация требует взыскать с экс-руководства более 282 млрд рублей.

Иск также касается членов правления и топ-менеджеров. Всего ответчиками указаны 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Ананьевы ранее контролировали банк. Третьими лицами привлечены Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Заявление поступило в арбитраж 21 декабря. К производству оно пока не принято.

В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что контролировавшие до 15 декабря 2017 года лица, включая Ананьевых, подписали от имени кредитной организации убыточные сделки. Своими неосмотрительными действиями они причинили организации ущерб в размере более 282 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Промсвязьбанк сократил до минимально возможных значений обеспечительные депозиты международных платёжных систем Visa и Mastercard. По словам председателя правления Петра Фрадкова, эти действия являются одной из мер подготовки кредитной организации к возможным санкциям.


#суд #иск #Промсвязьбанк
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