Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд

https://news.ru/storage/news/e59c4d495eacb9711a7150aa0a90858f/7ed5fd1f-b94e-4cd0-ae1a-6d40114570a4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим бенефициарам Дмитрию и Алексею Ананьевым. Финансовая организация требует взыскать с экс-руководства более 282 млрд рублей.

Иск также касается членов правления и топ-менеджеров. Всего ответчиками указаны 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Ананьевы ранее контролировали банк. Третьими лицами привлечены Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Заявление поступило в арбитраж 21 декабря. К производству оно пока не принято.

В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что контролировавшие до 15 декабря 2017 года лица, включая Ананьевых, подписали от имени кредитной организации убыточные сделки. Своими неосмотрительными действиями они причинили организации ущерб в размере более 282 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Промсвязьбанк сократил до минимально возможных значений обеспечительные депозиты международных платёжных систем Visa и Mastercard. По словам председателя правления Петра Фрадкова, эти действия являются одной из мер подготовки кредитной организации к возможным санкциям.