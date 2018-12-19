Судье по делу Кокорина и Мамаева предоставили охрану

https://news.ru/storage/news/a318a2ec23f1166b3f44675673a72a8f/6c69a0e3-a427-4552-a47b-075c894e874a_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин (справа)

Безопасность судьи, рассматривающей дело российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обеспечит охрана.

«В связи с угрозами судье предоставили госзащиту», — пояснили журналистам «Москвы 24» в пресс-службе Мосгорсуда.

На электронный адрес Мосгорсуда пришло сообщение с намёком на физическую расправу над представителем ведомства. «Ему вообще не жить», — пообещал анонимный злоумышленник.

Ранее News.ru сообщал о том, что суд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву. Таким образом, они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.