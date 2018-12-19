Виновник ДТП на «Славянском бульваре» получил 4 года

https://news.ru/storage/news/775b47dbe1404c01b35a77b65f67d3ca/74a52912-529d-4af0-87c7-fba898a8d2cb_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Виктор Тихонов

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным и назначил наказание в виде заключения на четыре года в колонию общего режима водителю Виктору Тихонову, который был за рулём автобуса, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар». Инцидент произошел в декабре прошлого года, передает корреспондент News.ru из зала суда.

«Суд постановил: признать Тихонова виновным и назначить наказание в виде четырех лет колонии общего режима», — огласила приговор судья Галина Таланина.

В ходе прений сторон прокурор попросил для Тихонова пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на три года.

Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье составляет семь лет колонии.

Свою вину шофёр не признает.

После оглашения приговора Тихонов был взят под стражу в зале суда. Также суд запретил ему управлять транспортным средством в течение трёх лет.

Жуткая авария около станции московского метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года. В результате выезда автобуса на пешеходную зону погибли четыре человека, ещё около 15 человек пострадали.