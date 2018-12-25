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Суд продлил арест чиновникам из Дагестана

Абдусамад Гамидов Антон Кардашов/АГН "Москва"

Абдусамад Гамидов

общество [ версия для печати ]

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они пробудут под арестом до 5 февраля 2019 года. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.

«Суд продлил арест Гамидову и Юсуфову до 5 февраля 2019-го», — сказал он.

По его словам, предварительное следствие почти завершено и скоро дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.


#суд #дагестан #АРЕСТ #чиновники
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