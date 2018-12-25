Суд продлил арест чиновникам из Дагестана

https://news.ru/storage/news/c117c6e382a30d4d991809add5dacdb5/efde1a88-4122-40e1-b023-a1418e142ffb_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Абдусамад Гамидов

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они пробудут под арестом до 5 февраля 2019 года. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.

«Суд продлил арест Гамидову и Юсуфову до 5 февраля 2019-го», — сказал он.

По его словам, предварительное следствие почти завершено и скоро дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.