Судьба травмированного лебедя взволновала Смоленщину

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Сообщества в социальных сетях, посвящённые Смоленской области, опубликовали фото травмированного лебедя. Птица с трудом передвигается. Повреждение мешает животному взлететь.

«Подбитый» страдает четвёртую неделю на водоёме в населённом пункте Хиславичи, пишет Smolnarod.ru.

«Может, найдутся добрые люди, которые готовы его поймать, вылечить и отвезти в Смоленский зоопарк или пристроить в Лопатинский сад», — написал один из интернет-пользователей.

Данный вид пернатых занесён в Красную книгу. В 60-х годах они оказались на грани вымирания из-за массовой охоты.

Ранее News.ru сообщал о пожаре на птицеферме во Франции. Возгорание соломы привело к гибели 31 тысячи цыплят.