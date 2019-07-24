https://static.news.ru/photo/106fbac0-ae34-11e9-a641-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Волоколамский городской суд арестовал земельные участки и оборудование, которые принадлежат компании «Ядрово» и которые она использует в производстве. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Представители оператора отмечают, что будут обжаловать решение.

Мы уверены, что апелляционная инстанция учтет эти и другие аргументы, и отменит решение Волоколамского городского суда. Оно не соответствует законодательству, нарушает бизнес логику, права и законные интересы собственников имущества, грозит ухудшением экологической обстановки и должно быть отменено, — говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что арестованное имущество будет хранить ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба».

Ранее News.ru писал о том, что суд снова отклонил требование закрыть полигон «Ядрово».