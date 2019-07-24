Волоколамский городской суд арестовал земельные участки и оборудование, которые принадлежат компании «Ядрово» и которые она использует в производстве. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Представители оператора отмечают, что будут обжаловать решение.
Мы уверены, что апелляционная инстанция учтет эти и другие аргументы, и отменит решение Волоколамского городского суда. Оно не соответствует законодательству, нарушает бизнес логику, права и законные интересы собственников имущества, грозит ухудшением экологической обстановки и должно быть отменено, — говорится в сообщении.
В сообщении также уточняется, что арестованное имущество будет хранить ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба».
Ранее News.ru писал о том, что суд снова отклонил требование закрыть полигон «Ядрово».