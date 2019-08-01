https://static.news.ru/photo/890c6ec6-b4ea-11e9-afa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд принял решение арестовать замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, который является фигурантом дела о получении взятки.

По словам представителя Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, мера пресечения для задержанного будет избрана 2 августа.

Следователи подозревают начальника железнодорожной станции Владивосток и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций в получении взятки от представителей коммерческих организаций за покровительство. Общий объём полученных денег может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что исполняющий обязанности начальника тыла УМВД РФ по Амурской области стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.