https://static.news.ru/photo/2e6773da-b76a-11e9-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресненский суд арестовал студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона, обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал судья.

Конон пробудет в СИЗО до 27 сентября.

Следователь на заседании заявил, что вина обвиняемого подтверждена видеозаписями и протоколами.

27 июля в Москве прошла акция солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Как ранее писал News.ru, Пресненский районный суд Москвы арестовал Владислава Барабанова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве. Это уже седьмой фигурант по этому делу.