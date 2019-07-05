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Наплыв диких животных зафиксирован в Москве. Это связано с улучшением экологической ситуации в столице, заявил в кулуарах Московского урбанистического форума глава городского департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По его словам, звери мигрируют из области, Троицкого и Новомосковского округов. В основном это еноты и лисы, уточнил он. Специалист также напомнил, что сейчас власти совместно с экспертами готовят новую...