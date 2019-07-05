Кузьминский суд Москвы заключил под стражу основателя и владельца микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на две недели, до 19 июля, — сказала пресс-секретарь инстанции Карина Калёнова.
Она добавила, что Бернштаму вменяют ч.4 статьи 159 — мошенничество в особо крупном размере либо совершённое организованной группой.
Ранее News.ru писал о том, что «Домашние деньги» оказались на грани банкротства.