Суд арестовал убийцу таксиста

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Таганский суд Москвы арестовал до 27 февраля Евгения Шефа. Его обвиняют в убийстве таксиста в районе Крымского Вала в Москве. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Постановлением Таганского районного суда Москвы от 28 декабря Шефу Евгению, обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — Прим.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года», — сказала она.

Инцидент произошёл в районе Крымского Вала. Прохожие обратили внимание на медленно ехавший автомобиль, за рулём которого находился раненый водитель. По предварительным данным, во время поездки выяснилось, что у пассажира нет денег на оплату проезда. Таксист заявил ему, что сейчас они «поедут разбираться». Мужчина испугался, достал нож и ударил им водителя, пишет РЕН ТВ. От полученных ранений водитель скончался, а подозреваемого позже задержали на Ленинском проспекте, где он пытался поймать другую машину.

Согласно предварительной информации, подозреваемый в убийстве — инженер. Он возвращался с корпоратива к своей девушке.