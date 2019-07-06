https://static.news.ru/photo/c29dd50a-a007-11e9-a257-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 06.мвд.рф

Судья принял решение об аресте тёти госпитализированной с травмами маленькой девочки из Ингушетии. Женщина подозревается в избиении ребёнка.

Она пробудет в СИЗО два месяца, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы местного СК.

Ранее News.ru писал, что 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. По подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности. 5 июля ребёнка в сопровождении медиков отправили в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.