https://static.news.ru/photo/29273454-a3cf-11e9-b7e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Басманный суд избрал меру пресечения десяти сотрудникам Домодедовской таможни. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Судебные заседания состоялись 9 и 10 июля. Семерых обвиняемых заключили под стражу, ещё троих отправили под домашний арест.

Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября избрана в отношении Владимира Черницы, Сергея Гайворонского, Олега Шевченко, Екатерины Рузиной, Виолетты Вербовой, Константина Баграева, Яны Колосовой. Отказано в избрании стража и избран домашний арест сроком до 5 сентября в отношении Евгения Лапшина, Елены Ткаченко, Александра Елоева— сказала пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

Таможенников обвиняют во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК (получение взятки).

Ранее News.ru писал о том, что по подозрению во взяточничестве задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов.