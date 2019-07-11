Басманный суд избрал меру пресечения десяти сотрудникам Домодедовской таможни. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Судебные заседания состоялись 9 и 10 июля. Семерых обвиняемых заключили под стражу, ещё троих отправили под домашний арест.
Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября избрана в отношении Владимира Черницы, Сергея Гайворонского, Олега Шевченко, Екатерины Рузиной, Виолетты Вербовой, Константина Баграева, Яны Колосовой. Отказано в избрании стража и избран домашний арест сроком до 5 сентября в отношении Евгения Лапшина, Елены Ткаченко, Александра Елоева— сказала пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
Таможенников обвиняют во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК (получение взятки).
Ранее News.ru писал о том, что по подозрению во взяточничестве задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов.